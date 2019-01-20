Во французском Куршевеле произошёл пожар, есть погибшие

Тушение возгорания продолжалось несколько часов. Из горящего здания удалось спасти около 60 человек.

На известном французском курорте Куршевеле произошёл крупный пожар, в результате которого погибли два человека, ещё 14 пострадали. Об этом сообщает телеканал BFM.

Пожар вспыхнул на втором этаже здания, где проживали сезонные рабочие. Отмечается, что из горящего здания удалось спасти около 60 человек. Тушение возгорания продолжалось несколько часов.

Состояние четырёх пострадавших оценивается как тяжёлое. Причины ЧП выясняются.