В Афинах перекрыли центр города и ожидают демонстрацию в 150 тыс. человек

Утром в воскресенье, 20 января, власти греческой столицы перекрыли центр города и усилили меры безопасности. В центре Афин ожидают манифестацию, на которую подало заявки не менее 150 тысяч участников. Люди протестуют против соглашения с Македонией, сообщает РИА "Новости".

Митинг запланирован на 14 часов (15:00 по мск) на центральной площади "Синтагма" (площадь Конституции) возле греческого парламента. Сотни автобусов привезут участников митинга со всех уголков Греции в столицу.

Транспортным средствам не разрешается останавливаться и парковаться в центре с 22:00 субботы, а с 06:00 воскресенья там запрещено даже движение автотранспорта. Поезда метро будет следовать без остановки в центре города. Порядок будут обеспечивать не менее двух тысяч полицейских.

В июне прошлого года Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония, чтобы страна смогла попасть в НАТО и ЕС. Греки считают, что называться македонцами могут лишь жители исторического региона, а не соседнего государства.