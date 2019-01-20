В Красноярске похоронили путешественницу бабу Лену

Знаменитую путешественницу Елену Ерхову, известную как баба Лена, похоронили в Красноярске. Прощание с 91-летней женщиной прошло на Шинном кладбище города.
Напомним, о смерти бабы Лены стало известно 17 января. Ранее врачи диагностировали у неё рак лёгких четвёртой степени.
Женщина начала ездить по миру в возрасте 83 лет. За последние годы она уже побывала в Таиланде, Вьетнаме, Германии и Чехии. Своё 90-летие она отпраздновала в Доминикане и собиралась в очередное путешествие — на Тенерифе.
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