В Петербурге продают 7-комнатную квартиру Дмитрия Шостаковича

Квартиру советского композитора Дмитрия Шостаковича продают в Санкт-Петербурге. Объявление о продаже семикомнатного жилища появилось на сайте недвижимости ЦИАН.
В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича pic.twitter.com/2BnBCXyvzP— Сергеевич (@boroda_2591) 20 января 2019 г.
Приобретение квартиры композитора обойдётся покупателю в 26,9 миллиона рублей.
Агентство недвижимости, разместившее объявление на сайте, уверяет, что именно в этой квартире известный композитор написал свою Симфонию № 7, также известную как Ленинградскую.
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