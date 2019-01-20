В Петербурге продают 7-комнатную квартиру Дмитрия Шостаковича

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В Петербурге продают 7-комнатную квартиру Дмитрия Шостаковича

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Фото: © РИА Новости/Олег Макаров

Агентство недвижимости уверяет, что именно в ней известный композитор написал свою Симфонию № 7 (Ленинградскую).

Квартиру советского композитора Дмитрия Шостаковича продают в Санкт-Петербурге. Объявление о продаже семикомнатного жилища появилось на сайте недвижимости ЦИАН.

Приобретение квартиры композитора обойдётся покупателю в 26,9 миллиона рублей.

Агентство недвижимости, разместившее объявление на сайте, уверяет, что именно в этой квартире известный композитор написал свою Симфонию № 7, также известную как Ленинградскую.

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