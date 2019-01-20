Фильм "Праздник" о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

На этой платформе кинолента появилась 3 января. Одни пользователи оказались возмущены её названием, а другие, наоборот, оставили восторженные отзывы о работе автора.

Фильм "Праздник" режиссёра Алексея Красовского удалили с YouTube за нарушение правил видеохостинга. Об этом сам Красовский сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Миллион просмотров на YouTube теперь выглядит так... Раздача в ВК у меня на странице пока жива, можете посмотреть там, если не видели, — написал режиссёр.

Также он попросил своих поклонников не перезаливать видео на YouTube и "дождаться внятного ответа от живых людей на канале".

Напомним, "Праздник" появился на платформе YouTube в начале января. Одни пользователи оказались возмущены названием киноленты, а другие, напротив, оставили восторженные отзывы о работе Красовского. В широком прокате фильм не был, режиссёр не обращался в Министерство культуры РФ за прокатным удостоверением.

Лента рассказывает о семье, живущей в блокадном Ленинграде на "особом положении" и готовящейся к празднованию Нового года. По словам автора фильма, это "местами чёрная, но чаще светлая и новогодняя комедия". Главные роли исполнили Ян Цапник, Алёна Бабенко, Павел Табаков и другие.

Против показа чёрной картины высказались в Российском военно-историческом обществе и Госдуме. С просьбой не выпускать "Праздник" в прокат к министру культуры Владимиру Мединскому обратился замглавы Совета Федерации Андрей Турчак.