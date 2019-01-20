Упал с балкона. Российский турист погиб в итальянском отеле

Мужчину сначала пытались спасти сотрудники отеля, а затем уже сотрудники спасательной службы.

В итальянской Корваре российский турист погиб, упав с балкона отеля. Об этом РИА "Новости" рассказал директор гостиницы Никола Детторино.

На горнолыжный курорт мужчина приехал со своей супругой. Уже через пять минут после заселения она обратилась к сотрудникам отеля, заявив, что её муж упал с балкона.

Прибывшие на место ЧП сотрудники отеля пытались спасти россиянина, однако не смогли этого сделать. Позже не получилось это и у сотрудников спасательной службы.

Как рассказала супруга погибшего, мужчина собрался пошутить и перелезть с балкона на другой балкон, однако не удержался на ограждении.

В российском консульстве в Милане сообщили, что занимаются данной ситуацией.