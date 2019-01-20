Собянин заявил, что Москва продолжит участвовать в национальных проектах

Москва продолжит активно участвовать в реализации национальных проектов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр города Сергей Собянин.

— Я считаю, что мы большую часть показателей национальных проектов выполним в силу того, что это же не надуманная какая-то история — это то, чем мы всегда занимались, — отметил он.

Собянин также добавил, что ранее президент России Владимир Путин назвал повышение уровня жизни главной задачей, поставленной перед главами регионов.