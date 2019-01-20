Войска ПВО Сирии отразили атаку израильской авиации на юге страны

Военный источник SANA рассказал, что средства ПВО Сирийской Арабской Республики успешно отразили воздушную атаку Израиля на Южный регион, не позволив достичь ни одной из его целей.

Последний раз ПВО Сирии пришлось отражать атаку ракет по Дамаску, выпущенных израильской авиацией, в ночь с 11 на 12 января.

Сегодня утром на южной окраине сирийской столицы прогремел взрыв. Власти назвали произошедшее терактом. Погибло не менее 10 человек.