В Италии сотрудникам банка разрешили приводить собак на работу

Руководство организации создало специальную комнату, в которой люди могут работать вместе со своими питомцами.

Головной отдел банка Unicredit в Милане запустил проект "Собаки на работе". В рамках эксперимента сотрудникам офиса, расположенного на площади Гаэ Ауленти, разрешили приводить на работу своих питомцев. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

В офисе банка на четвёртом этаже обустроили специальную комнату, в которой сотрудники могут работать вместе с собаками. В специальном помещении есть всё необходимое для животных.

Несмотря на множество уступок хозяевам четвероногих, правила сосуществования с животными на работе весьма строгие. Так, работники обязаны следить, чтобы собаки всегда были на поводке, не приближались к столовым, переговорным и уборным комнатам. Также для них предусмотрены отдельные лифты, чтобы из-за присутствия животных не страдали аллергики или те, кого пугают собаки.

Главная идея проекта — снизить стресс в рабочем коллективе и изменить атмосферу в лучшую сторону, повысив уровень социализации и продуктивности сотрудников.

Отмечается, что проект был встречен с энтузиазмом и, поскольку сотрудников много, сразу выстроилась очередь на бронирование комнаты. На данный момент 35 владельцев животных уже посещают помещение, ещё около сотни ожидают свой черёд.

Известно, что ранее эксперимент был также запущен в офисах компании Purina, специализирующейся на производстве еды для животных.