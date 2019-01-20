Жыве Беларусь! "Правый сектор" предложил Лукашенко свои услуги

Для получения военной и другой помощи от украинских радикалов белорусскому лидеру посоветовали разорвать союзный договор с РФ.

Радикалы "Правого сектора"* посоветовали президенту Белоруссии Александру Лукашенко выйти из соглашения о Союзном государстве с Россией и предложили свои услуги. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на официальный сайт организации.

По данным телеграм-канала, в заявлении украинских радикалов говорится, что сейчас перед Белоруссией стоит выбор: потерять государственность или дать решительный отпор, который должен начаться с разрыва союзного договора с Россией.

Если Лукашенко разорвёт договор, то "Правый сектор" обещает защищать интересы Минска на мировой арене, а при необходимости предоставить военную помощь.

Как белорусы поддержали украинцев в национально-освободительной войне в Донбассе, так и "Правый сектор" считает своим долгом помочь белорусской нации в её историческом стремлении к независимости. Жыве Беларусь! "Правый сектор"

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.