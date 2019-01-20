Дешевле иномарок. Блогер рассказал, во сколько обходится содержание LADA Vesta

При этом, чтобы не тратить сильно много денег на моторное масло, автор публикации посоветовал чаще его менять.

Содержание LADA Vesta может обойтись дешевле, нежели содержание популярных иномарок. Об этом рассказал автоблогер, который является владельцем отечественного автомобиля.

Ранее он владел моделями Kalina и Priora, на которые он тратил около трёх тысяч рублей на канистру моторного масла. Новинка же оказалась менее требовательной.

При этом, чтобы не тратить сильно много денег на моторное масло, автор публикации посоветовал чаще его менять. Также он обратил внимание на чугунный блок цилиндров двигателя Vesta, который делает его более прочным.