Экспонаты из дворца Романовых. В Ташкенте нашли клад стоимостью $1 млн

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Экспонаты из дворца Романовых. В Ташкенте нашли клад стоимостью $1 млн

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Фото: © kun.uz

В частности, специалистам удалось найти предметы, принадлежавшие жертвам сталинских репрессий.

Учёные Национального университета Узбекистана в Ташкенте нашли клад общей стоимостью более миллиона долларов. Об этом сообщает издание kun.uz.

<p>Фото: © <a href="https://kun.uz/ru/83258188" target="_blank">kun.uz</a></p>

Находку обнаружили в скрытом помещении под подвалом одного из исторических зданий Ташкента. Среди ценностей — экспонаты из коллекции дворца Романовых в Ташкенте, вещи, принадлежавшие жертвам сталинских репрессий и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга.

Эти предметы считались утерянными на протяжении 80 лет. Некоторые из них будут отданы на реставрацию специалистам из Германии и Польши.

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