Экспонаты из дворца Романовых. В Ташкенте нашли клад стоимостью $1 млн

В частности, специалистам удалось найти предметы, принадлежавшие жертвам сталинских репрессий.

Учёные Национального университета Узбекистана в Ташкенте нашли клад общей стоимостью более миллиона долларов. Об этом сообщает издание kun.uz.

Находку обнаружили в скрытом помещении под подвалом одного из исторических зданий Ташкента. Среди ценностей — экспонаты из коллекции дворца Романовых в Ташкенте, вещи, принадлежавшие жертвам сталинских репрессий и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга.

Эти предметы считались утерянными на протяжении 80 лет. Некоторые из них будут отданы на реставрацию специалистам из Германии и Польши.