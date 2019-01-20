Под Вологдой балка строящегося моста обрушилась на самосвал, водитель погиб

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Под Вологдой балка строящегося моста обрушилась на самосвал, водитель погиб

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Фото: © L!FE

В Вологодской области балка строящегося моста обрушилась на самосвал, проезжавший под ним. В результате ЧП погиб водитель грузового автомобиля.

<p>Фото: © L!FE</p>

Инцидент произошёл в районе посёлка Непотягово. Сообщается, что водитель попытался проехать под незакреплённой балкой, которая сорвалась с опоры и раздавила крышу самосвала.

<p>Фото: © L!FE</p>

46-летний водитель погиб на месте.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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