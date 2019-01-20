На Украине смертность почти в два раза превысила рождаемость

На Украине показатели смертности значительно превышают показатели рождаемости — на 100 умерших приходится 58 новорождённых. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
— Численность населения на Украине по состоянию на 1 декабря 2018-го составила 42 177,6 тысячи человек, — отмечается в докладе.
Также служба статистики уточнила, что за период с января по ноябрь 2018 года население страны уменьшилось на 208,8 тысячи человек.
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