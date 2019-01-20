Защита Вышинского подала апелляцию на решение о продлении ареста

Защита руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение херсонского суда о продлении его ареста. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам адвоката Вышинского Андрея Доманского, апелляция уже отправлена по почте в Херсонский апелляционный суд и будет рассмотрена в начале февраля.

Как писал ранее Лайф, в мае СБУ задержала главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которому были предъявлены обвинения в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия. В дальнейшем он был задержан, и срок его ареста постоянно продлевался. В последний раз его арест был продлён до 16 февраля.