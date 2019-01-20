Аксёнов: Статус автономии помог Крыму в борьбе с агрессивной украинизацией

Аксёнов также поблагодарил крымчан за "любовь к родному краю и твёрдую гражданскую позицию".

Статус автономии, который Крым получил 20 января 1991 года, помог региону противостоять агрессивной украинизации. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, чьи слова приводятся на сайте Правительства Крыма.

Во многом именно автономный статус помог нам противостоять агрессивной украинизации, оставаться частью Русского мира, сохранять стабильность и согласие. И в конечном счёте вернуться домой, оставив позади "ледниковый период" украинской аннексии Сергей Аксёнов

20 января 1991 года в Крыму состоялся первый в истории СССР референдум о государственном и правовом статусе региона. Свыше 93 процентов проголосовавших жителей полуострова высказались за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.

Аксёнов также поблагодарил местных жителей за "любовь к родному краю и твёрдую гражданскую позицию, за поддержку, понимание и добросовестный труд".

— Уверен, что вместе мы решим любые проблемы и превратим Крым в самодостаточный, процветающий регион России, — заключил глава республики.