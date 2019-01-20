В европейскую часть России придут арктические морозы

Постепенно радовать погода начнёт лишь к концу недели, а к выходным ожидается возвращение температурного фона в нормальное русло.

Европейская часть России окажется на следующей недели под властью арктического циклона, который принесёт 20-градусные морозы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Холодный атмосферный фронт с зарядами снега и порывистым ветром начнёт прорываться уже в ночь на понедельник. В Москве температура опустится до отметки –7...–12 градусов, а затем и ещё ниже.

Пик холодов придётся на вторник и среду, когда ночью столбики термометров опустятся до –20...–25 градусов, а в дневные часы на улице будет –12...–17.

Постепенно радовать погода начнёт лишь к концу недели, а к выходным ожидается возвращение температурного фона в нормальное русло.