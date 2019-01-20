Медведев обсудил с премьером Киргизии торгово-экономическое сотрудничество

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Медведев обсудил с премьером Киргизии торгово-экономическое сотрудничество

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

Кроме того, глава российского кабмина поздравил своего киргизского коллегу с днём рождения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с премьером Киргизии Мухамметкалыем Абулгазиевым. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте правительства.

— Стороны также обсудили отдельные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области и тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев поздравил своего киргизского коллегу с днём рождения — 20 января Абулгазиеву исполнился 51 год.

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