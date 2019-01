The Rolling Stones в Мариинке. Премьера балета Джаггера пройдёт в Петербурге

Главная партия в балете достанется возлюбленной Мика, балерине Мелани Хемрик, от которой у музыканта есть сын.

Мик Джаггер работает над созданием балета на музыку The Rolling Stones. Его премьера ожидается весной 2019 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а также в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Times.

Главная партия в балете достанется возлюбленной Джаггера, балерине Мелани Хемрик, от которой у музыканта есть двухлетний сын Дейв — один из восьми детей Мика.

Среди композиций, которые прозвучат в балете, — You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black и She’s a Rainbow.

