В Наро-Фоминске встретили 30 танков Т-34 из Лаоса

В ближайшее время экипажи начнут подготовку машин к Параду Победы на Красной площади.

В Наро-Фоминск прибыли 30 танков Т-34, которые были переданы армией Лаоса. Церемония встречи прошла 20 января.

Как заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, танки поступят на вооружение в Кантемировскую танковую дивизию, где экипажи начнут их готовить к Параду Победы на Красной площади.

— На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решение о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии, — отметил Булгаков.

Из Лаоса танки были доставлены во Владивосток, откуда поездом их отправили в Наро-Фоминск. Отмечается, что все машины находятся в хорошем состоянии.

Ранее Лайф рассказывал, что в Лаосе во время парада по случаю 70-летия образования народной армии страны показали российские танки Т-72, а также боевые машины БРДМ-2.