Внедорожник упал с третьего этажа парковки в Подмосковье – видео

В подмосковном городе Одинцово на парковке у торгового центра "ОПарк" внедорожник протаранил ограждение и рухнул на землю с третьего этажа на крышу, сообщает телеграм-канал Life Shot.

По словам очевидцев, помимо водителя на заднем сиденье авто находились ещё два человека — семья мужчины. Прибывшая карета скорой помощи увезла одного пострадавшего в больницу. Предварительная причина случившегося — водитель не справился с управлением.