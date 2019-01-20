В Швейцарии погибли два лыжника при сходе лавин

В Швейцарии при сходе лавин погибли два лыжника и четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Швейцарское телеграфное агентство.

Инциденты произошли в субботу, 19 января, на альпийских курортах Шармей и Шато-д'Э. По данным агентства, погибли двое мужчин в возрасте 55 и 39 лет. В Шармее лавина обрушилась на группу лыжников из 14 человек, в результате чего погиб один человек, ещё два — пострадали.

В Шато-д'Э под снегом оказались погребены три лыжника, один из которых скончался, а ещё двое — получили лёгкие травмы.