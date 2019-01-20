И снова в приют. От самой толстой кошки Британии отказались четвёртый раз

Волонтёры отмечают, что Митзи плохо ладит с другими животными, также они не рекомендуют её семьям с детьми.

Самую толстую кошку в Соединённом Королевстве в четвёртый раз вернули в приют. Об этом сообщает Metro.

Can you help find chunky Mitzi a home. https://t.co/lUMu1k9F8q — Metro (@MetroUK) 18 января 2019 г.

Несмотря на то что питомца держали на диете и он немножко сбросил вес, очередные хозяева от него отказались. Работники приюта надеются, что кошка сможет найти постоянный дом, поскольку смена жительства и хозяев негативно сказывается на животном.

Митзи попала в приют в 2017 году. Тогда она весила около восьми килограммов, что почти вдвое превышает рекомендуемый вес.

— Она немного раздражительная девочка, но с потерей веса и обретением дома всё может измениться, — утверждают волонтёры.

По их словам, Митзи плохо ладит с другими животными, также они не рекомендуют её семьям с детьми.