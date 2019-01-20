Ребёнок погиб от отравления угарным газом в Татарстане

Состояние ещё двух пострадавших в инциденте оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

В Татарстане в результате отравления угарным газом в квартире погиб ребёнок. Ещё два человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

— В 22:15 мск 19 января поступила информация об отравлении угарным газом трёх человек, в том числе двоих детей 2001 и 2005 года рождения, в квартире дома в Бугульме по улице Белинского, 7, — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшим оказался ребёнок 2005 года рождения. Состояние ещё двух пострадавших в инциденте оценивается как средней тяжести и удовлетворительное.

Причины происшествия устанавливаются.