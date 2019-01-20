Пока плавали в проруби. У жителей Красноярска угнали авто со спящим ребёнком

Семилетний мальчик не пострадал и уже находится с семьёй. А злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Житель Красноярска угнал автомобиль с ребёнком, пока его родители окунались в проруби в Крещение. Об этом сообщили в МВД России.

Инцидент произошёл в посёлке Солонцы, недалеко от Красноярска. Отец ребёнка рассказал полицейским, что они с женой вышли из машины, пока их сын спал, пошли к проруби. Вернувшись, автомобиля они уже не обнаружили.

Спустя некоторое время семилетний мальчик, оставшийся в машине, позвонил своим родителям и рассказал, где находится. Оказалось, что угонщик не сразу заметил спящего ребёнка на заднем сидении. А когда увидел — бросил авто и сбежал.

Сейчас мужчина задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.