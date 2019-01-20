В ДНР заявили о пленении бойца вооружённых сил Украины

Представитель народной милиции ДНР заявил, что задержанный силовик находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Управлении народной милиции ДНР заявили о пленении бойца Вооружённых сил Украины. Об этом заявил представитель народной милиции Даниил Безсонов.

— Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен, — сказал он журналистам.

Он добавил, что украинский силовик был пьян. Кроме того, боец подтвердил, что командование ВСУ готовило наступательную операцию в Донбассе, а также провокации с использованием химического оружия.

Ранее в ДНР заявили, что Вооружённые силы Украины стягивают в Донбассе к линии соприкосновения ствольную артиллерию крупного калибра и системы залпового огня. А в ЛНР рассказали, как ВСУ перебросили в Донбасс два железнодорожных состава танков.