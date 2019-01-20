"Осложнили переговоры". Ушаков прокомментировал претензии Токио на Курилы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что претензии Японии на Южные Курилы осложняют предстоящие переговоры Синдзо Абэ с Владимиром Путиным.

— Осложнили переговорный процесс, это точно, — заявил Ушаков.

Напомним, 12 января 2019 года глава МИД Японии Таро Коно прибыл в Москву с официальным визитом. Вместе с российским министром Сергеем Лавровым они договорились об ускорении работы над мирным договором.

Лавров подчеркнул, что вопрос о суверенитете России над Курилами не обсуждается.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ пройдут в Москве 22 января.