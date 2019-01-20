На Украине заявили о критическом числе неофициально устроенных работников

Исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с неофициально утроенными сотрудниками предприятий.
— Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников, — приводит его слова "Обозреватель".
По словам Бамбизова, несмотря на критичность ситуации, рынок труда постепенно выходит из тени, благодаря усилиям украинского кабмина.
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