На Украине заявили о критическом числе неофициально устроенных работников

Исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с неофициально утроенными сотрудниками предприятий.

— Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников, — приводит его слова "Обозреватель".

По словам Бамбизова, несмотря на критичность ситуации, рынок труда постепенно выходит из тени, благодаря усилиям украинского кабмина.