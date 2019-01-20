Американец — первый. Названы 5 самых популярных машин на вторичном рынке

Первое место в списке наиболее любимых россиянами авто с пробегом досталось автомобилю Ford Focus.

Аналитики назвали пять самых популярных машин на вторичном российском рынке в 2018 году. Полный список, основанный на информации, полученной от сервисов проверки истории автомобилей, был опубликован на сайте carsweek.ru.

Первое место в списке пяти самых популярных досталось автомобилю Ford Focus. Эксперты отметили его относительную дешевизну, простоту в обслуживании и дизайн.

В числе достоинств модели Toyota Camry, занявшей второе место, отметили надёжность и технические характеристики. Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris. Преимуществом иномарки перед конкурентами назвали шестиступенчатую механику.

В топ-пять также вошли KIA Rio и Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее Лайф сообщал о топе лучших автомобилей 2018 года, а также уточнил, какие автомобили стали самыми продаваемыми в России в прошлом году.