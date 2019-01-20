Израиль и Чад договорились возобновить дипотношения после разрыва в 1972 году

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прибыл в Чад, где он вместе с президентом африканского государства Идрисом Деби Итно объявил о возобновлении дипломатических отношений, разорванных в 1972 году, сообщает пресс-центр Правительства Израиля.

Это ответный визит израильского лидера — в ноябре прошлого года в Израиль приезжал президент Чада Идрис Деби Итно.

— В настоящее время обе стороны подписывают официальный меморандум о возобновлении отношений между двумя странами.​ Было подчёркнуто, что Израиль и Чад видят в официальном возобновлении отношений ключ к будущему сотрудничеству на благо обеих стран, — сообщили в пресс-центре Правительства Израиля.