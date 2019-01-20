Представители "новой церкви" попытались помешать УПЦ освятить воду на Украине

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Представители "новой церкви" попытались помешать УПЦ освятить воду на Украине

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Представителям канонической церкви заявили, что их никто не приглашал на освящение, а также обозвали "московскими попами".

Глава поселка Браилов Винницкой области Валерий Резидент вместе с представителем "новой церкви" на Украине попытался помешать представителям УПЦ освятить воду. Об этом сообщает сайт канонической церкви.

Резидент и священник из соседнего села появились в тот момент, когда отец Михаил совершал молебен на водоёме близ сахарного завода. Сначала чиновник принялся совершать хулиганские действия и всячески мешать священнику, а после обозвал его "московским попом", добавив, что сюда его никто не звал.

Вскоре после этого он сорвал молебен у ещё одного водоёма, однако уже с другим представителем "новой церкви".

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