Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались спустя 21 год после свадьбы

На церемонии присутствовали самые близкие друзья и родственники пары, в частности Никита Михалков.

Режиссёр Андрей Кончаловский и его супруга — актриса и телеведущая Юлия Высоцкая — обвенчались в Пскове. Церемония прошла сегодня, 20 января, в Троицком соборе в Пскове, спустя 21 год после свадьбы.

По данным "Интерфакса", обряд венчания провёл митрополит Псковский и Порховский Тихон. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники Кончаловского и Высоцкой, в частности брат режиссёра Никита Михалков.

81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У них двое детей.