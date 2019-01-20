Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались спустя 21 год после свадьбы

Режиссёр Андрей Кончаловский и его супруга — актриса и телеведущая Юлия Высоцкая — обвенчались в Пскове. Церемония прошла сегодня, 20 января, в Троицком соборе в Пскове, спустя 21 год после свадьбы.
По данным "Интерфакса", обряд венчания провёл митрополит Псковский и Порховский Тихон. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники Кончаловского и Высоцкой, в частности брат режиссёра Никита Михалков.
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У них двое детей.
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