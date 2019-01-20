Огромное удовольствие. Моуринью рассказал о жизни после увольнения из МЮ

По словам португальского специалиста, он получает огромное удовольствие от безделия, однако уверен, что уже через пару месяцев ему это наскучит.

Португальский тренер Жозе Моуринью в эфире телеканала beIN Sports рассказал о своей жизни после увольнения из "Манчестер Юнайтед".

— Я с огромным удовольствием провожу эти три недели (после ухода из "Манчестер Юнайтед". — Прим. Лайфа). Я счастлив, что мне удосужилось побыть безработным и провести время так, как обычно не удаётся. Но я хорошо знаю себя. Уже к концу марта эта беззаботность начнёт меня тяготить, — рассказал он.

По словам Моуринью, после увольнения из МЮ ему поступили три предложения о работе, однако он отклонил их все, потому что не был уверен, что это именно тот вызов, который ему нужен.

Напомним, Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года.