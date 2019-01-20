Жан-Клод Ван Дамм передал привет жителям Уфы — видео

Россиянин Артур встретил звезду Голливуда Жан-Клода Ван Дамма в одном из фитнес-клубов Лос-Анджелеса. Ван Дамм записал короткое видео с обращением к жителям малой родины парня.
Герой ролика рассказал, что обратился с просьбой сделать совместную фотографию, но легенда боевиков предложила снять видео.
— Увиделся с легендой в тренажерном зале Gold’s Gym, в Venice, Лос-Анджелес. Удалось рядом потренироваться. Попросил сделать фотографию с ним, но, взяв мой телефон, он решил записать видео. Я попросил его передать привет Уфе, после он тепло попрощался, поблагодарив меня,— сказал уфимец порталу Ufa1.
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