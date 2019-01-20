В Венгрии скончался продюсер "Терминатора" и "Рэмбо" Эндрю Джордж Вайна

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В Венгрии скончался продюсер "Терминатора" и "Рэмбо" Эндрю Джордж Вайна

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Фото: © Wikipedia

В Будапеште на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался продюсер фильмов "Рэмбо" и "Терминатор" Эндрю Джордж Вайна. Об этом сообщает портал Hungary Today.

В последние годы он был правительственным комиссаром, ответственным за стратегию сохранения и развития кинематографа Венгрии.

Вайна был продюсером таких фильмов, как "Рэмбо. Первая кровь", "Рэмбо. Первая кровь — 2", "Рэмбо-3", "Терминатор-3. Восстание машин" (2003) и других.

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