Анастасия Костенко рассказала об отношениях с дочерью Тарасова

По её словам, у неё нет проблем в отношениях с девочкой и они общаются, когда видятся.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в "Инстаграме" рассказала об отношениях с дочерью своего мужа от предыдущего брака Ангелиной.

Выяснилось, что к Ангелине она относится хорошо и каждый раз, когда они видятся, — общаются.

— Я прекрасно отношусь к первому ребёнку Димы. Лина возраста моего брата Вити. Когда приезжала — всегда общались, — ответила своим подписчикам в "Инстаграме" Костенко.

Напомним, что 10 июля футболист Дмитрий Тарасов вновь стал отцом. Его супруга Анастасия Костенко родила девочку, которую назвали Миланой. При этом пара уже задумывается об ещё одном ребёнке. В то же время Тарасов уклоняется от уплаты бывшей жене 15 миллионов рублей алиментов.