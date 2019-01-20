Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

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Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

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Следующей соперницей нашей соотечественницы станет американка Даниэль Коллинз, которая обыграла вторую сеянную турнира.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче, который продолжался два часа 32 минуты, Павлюченкова была сильнее пятой ракетки турнира, одержав победу со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Для Павлюченковой это будет второй четвертьфинал в карьере.

Следующей соперницей нашей соотечественницы станет американка Даниэль Коллинз, которая обыграла вторую сеянную турнира немку Анжелику Кербер.

Ранее, Мария Шарапова не смогла пробиться в 1/4, уступив австралийке Эшли Барти

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