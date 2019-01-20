Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
.@NastiaPav, take a bow.— #AusOpen (@AustralianOpen) 20 января 2019 г.
The world No.44 hits 46 winners to upset Sloane Stephens 6-7(3) 6-3 6-3 to advance to the #AusOpen quarterfinals for the second time. pic.twitter.com/RWvHkLtFtr
В матче, который продолжался два часа 32 минуты, Павлюченкова была сильнее пятой ракетки турнира, одержав победу со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Для Павлюченковой это будет второй четвертьфинал в карьере.
Следующей соперницей нашей соотечественницы станет американка Даниэль Коллинз, которая обыграла вторую сеянную турнира немку Анжелику Кербер.
Ранее, Мария Шарапова не смогла пробиться в 1/4, уступив австралийке Эшли Барти
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