Пилота самолёта, совершившего жёсткую посадку в Марий Эл, доставили в реанимацию

Пилота самолёта, который сегодня совершил жёсткую посадку в республике Марий Эл, поместили в реанимацию, сообщили сотрудники станции скорой медицинской помощи ТАСС.

— Пилот госпитализирован в Йошкар-Олу в состоянии тяжёлой степени. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника, травмой живота. Второй госпитализирован в Волжск, с сотрясением, переломом костей носа, подозрением на перелом позвоночника. Пилот в реанимационном отделении, — сообщили агентству.

Ранее Лайф рассказывал, что самолёт совершил жёсткую посадку в Звениговском районе республики Марий Эл. В транспортной прокуроре сообщили, что воздушное судно не имело сертификата лётной годности.

В Иркутской области сегодня произошёл другой инцидент с легкомоторным самолётом. Он воткнулся в лёд Братского водохранилища. Пилот смог самостоятельно выбраться из кабины.