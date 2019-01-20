Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Коми

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Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Коми

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в комнате, где находился водонагревательный бак.

Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в частном доме в городе Емва республики Коми. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Пожар произошёл в ночь на 20 января на улице Северной. При тушении огня спасатели обнаружили в помещении тела 49-летнего мужчины, его 47-летней супруги и их 11-летнего сына.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в комнате, где находился водонагревательный бак. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Выясняются обстоятельства случившегося.

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