Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Коми

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в комнате, где находился водонагревательный бак.

Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в частном доме в городе Емва республики Коми. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Пожар произошёл в ночь на 20 января на улице Северной. При тушении огня спасатели обнаружили в помещении тела 49-летнего мужчины, его 47-летней супруги и их 11-летнего сына.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в комнате, где находился водонагревательный бак. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Выясняются обстоятельства случившегося.