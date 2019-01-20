Правительство Франции готовит законопроект о налоге на доходы крупных корпораций

Новый закон затронет такие компании, как Google, Amazon, Apple и Facebook. Официально документ будет представлен уже в следующем месяце.

Министр экономики Франции Брюно ле Мэр заявил, что правительство занимается подготовкой проекта по налогообложению доходов гигантов рынка цифровых услуг. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

Законопроект должен затронуть всех участников рынка цифровых услуг, имеющих оборот более 750 миллионов евро по всему миру и 25 миллионов евро во Франции.

Глава Минфина пообещал, что документ будет официально представлен уже в следующем месяце.

— Соответствующий законопроект будет представлен Совету министров к концу февраля, — уточнил он.