На Урале две женщины пропали во время похода в горы

При подъёме на вершину начался снегопад и группа была вынуждена начать спуск обратно.

В Свердловской области во время восхождения на горную вершину пропали две женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во время похода группы из пяти человек от турбазы "Серебрянский камень" на Сухогорский камень начался снегопад, из-за чего группа была вынуждена приостановить восхождение и начать спуск. Во время него две женщины присоединились к другой группе, после чего пропали.

Сейчас спасатели ведут поиск пропавших туристок.

— Для усиления группировки в район поиска из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве восьми человек и пять единиц техники, в том числе три снегохода, — говорится в сообщении.