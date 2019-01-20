Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 79 человек

В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 79 человек. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на министра здравоохранения страны Хорхе Алькосера.

По обновлённой информации, в больницах остаются 66 человек, а всего за помощью к медикам обратился 81 человек.

Напомним, 18 января в тот момент, когда 350 местных жителей подошли с канистрами к месту незаконной врезки в трубопровод, произошёл взрыв.