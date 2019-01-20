Папа Франциск представил официальные сайт и приложение "Кликни и молись"

С помощью сайта можно присоединиться к молитве папы римского в режиме реального времени в любой точке мира.

Во время полуденной молитвы, которую папа римский традиционно провёл перед собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане христианами, Франциск представил верующим официальный сайт для молитв, сообщают "Новости Ватикана".

Сайт "Кликни и молись" (Click to pray) состоит из трёх основных разделов: "Молись с папой", с ежемесячными молитвенными намерениями папы в отношении вызовов, стоящих перед человечеством, и миссии Церкви. "Молись каждый день", с расписанием молитв, включающим три ежедневных момента. И "Молитесь в Сети" — пространство, где пользователи (среди которых и сам папа Франциск) могут делиться своими молитвами с другими.

У "Кликни и молись" (Click to pray) помимо сайта есть мобильное приложение для Android и iOS, доступное на шести языках (испанский, английский, итальянский, французский, португальский и немецкий).

Платформа запущена к Дню католической молодёжи — слёту молодых католиков, который пройдёт в Панаме с 22 по 27 января, мероприятие посетит и глава Римско-католической церкви.