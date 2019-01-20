Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона"

Андерсон появится в четвёртом сезоне сериала, съёмки которого начнутся нынешним летом.

Американская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента Скалли в сериале "Секретные материалы", сыграет 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в сериале "Корона".

Как сообщает The Daily Mail, Андерсон появится в четвёртом сезоне сериала, съёмки которого начнутся этим летом. Выход сезона запланирован на 2020 год.

Сериал "Корона" повествует о жизни королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году. В первых двух сезонов королеву сыграла актриса Клэр Фой, в третьем и четвёртом сезонах её роль исполнит Оливия Колман.