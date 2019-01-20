Почти 300 человек задержаны во Франции во время акции "жёлтых жилетов"

Накануне на улицы французских городов — Парижа, Тулузы и Бордо — вышли 84 тысячи манифестантов.

Около 300 человек задержаны во Франции в ходе очередных протестов "жёлтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на госсекретаря при МВД Лорана Нуньеса.

— Было около 300 задержаний, что, очевидно, огромное число, но что соответствует насилию некоторого ряда лиц во время этих демонстраций, — сказал Нуньес.

Как ранее сообщал Лайф, масштабные акции протеста во Франции начались с 17 ноября из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. Волна демонстраций была подхвачена жителями и других стран — так, люди в жёлтых жилетах вышли на улицы Португалии, Сербии, Израиля, Бельгии и других государств.

Накануне, 19 января, прошла десятая по счёту акция "жёлтых жилетов". На улицы французских городов — Парижа, Тулузы и Бордо — вышли 84 тысячи манифестантов.