Микроавтобус опрокинулся в кювет в Челябинской области, есть пострадавшие

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Микроавтобус опрокинулся в кювет в Челябинской области, есть пострадавшие

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Фото: © VK/ Агентство чрезвычайных новостей

За помощью в медицинские учреждения пострадавшие сумели добраться самостоятельно.

В Челябинской области на трассе Муслюмово — Нугуманово опрокинулся в кювет микроавтобус "Луидор". В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, после чего микроавтобус перевернулся.

Пострадавшие оказались сотрудниками местной птицефабрики. Все они смогли самостоятельно добраться до медицинских учреждений за помощью.

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