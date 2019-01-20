При тушении пожара в жилом доме на северо-западе Москвы спасены 12 человек

Пожар произошёл в одной из квартир на 13-м этаже жилого дома по улице Стартовой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в квартире произошло возгорание на общей площади около 40 квадратных метров.

— В ходе работ по тушению пожара с вышележащих этажей было эвакуировано десять человек и спасено 12 человек, — добавили в пресс-службе МЧС.

Как отмечает РИА "Новости", в результате пожара погиб один человек.