При тушении пожара в жилом доме на северо-западе Москвы спасены 12 человек

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При тушении пожара в жилом доме на северо-западе Москвы спасены 12 человек

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Пожар произошёл в одной из квартир на 13-м этаже жилого дома по улице Стартовой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в квартире произошло возгорание на общей площади около 40 квадратных метров.

— В ходе работ по тушению пожара с вышележащих этажей было эвакуировано десять человек и спасено 12 человек, — добавили в пресс-службе МЧС.

Как отмечает РИА "Новости", в результате пожара погиб один человек.

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