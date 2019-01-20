Трамп в шутку пожелал американцам глобального потепления

Такое заявление он сделал на фоне рекордных снегопадов, которые обрушились на центральную и северо-восточную часть страны.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере в шутку пожелал американцам наступления глобального потепления.

— Будьте осторожны и постарайтесь не выходить из дома. Большая часть страны страдает из-за невероятных снегопадов и почти рекордных морозов. Было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление! — написал он.

Трамп является противником теории глобального потепления, о чём неоднократно заявлял в ходе своей предвыборной кампании.

Напомним, сильнейший снегопад обрушился на центральную и северо-восточную часть США, который спровоцировал транспортный коллапс: из-за стихии были отменены более шести тысяч рейсов. Кроме того, из-за непогоды погибло три человека.