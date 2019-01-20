Москвичей попросили быть внимательными при парковке

"Московский паркинг" обратился к жителям столицы с просьбой быть внимательными при парковке автомобилей. Соответствующее сообщение опубликовано в "Твиттере".
Сегодня в Москве - порывы ветра до 17 м/с и метель. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у ненадежных конструкций и по возможности пользуйтесь общественным транспортом#АМПП #погода #московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 20 января 2019 г.
— Сегодня в Москве — порывы ветра до 17 м/с и метель. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у ненадёжных конструкций и по возможности пользуйтесь общественным транспортом, — говорится в сообщении.
Ранее столичные власти призвали москвичей быть аккуратнее на дороге из-за неблагоприятных погодных условий.
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