Москвичей попросили быть внимательными при парковке

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Москвичей попросили быть внимательными при парковке

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"Московский паркинг" обратился к жителям столицы с просьбой быть внимательными при парковке автомобилей. Соответствующее сообщение опубликовано в "Твиттере".

— Сегодня в Москве — порывы ветра до 17 м/с и метель. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у ненадёжных конструкций и по возможности пользуйтесь общественным транспортом, — говорится в сообщении.

Ранее столичные власти призвали москвичей быть аккуратнее на дороге из-за неблагоприятных погодных условий.

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