В России могут ввести ответственность за ошибки в указании территории страны

Аналогичный закон действует в некоторых других странах, в том числе в Индии и Китае.

В России могут ввести ответственность за неправильное указание на картах территории страны, в том числе Крыма. Об этом сообщают "Известия".

Как рассказал член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, данный законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца. Кроме того, будет прорабатываться вопрос закрепления в законодательстве понятия изображения карты России, а также определяться порядок её применения.

В настоящий момент в России отсутствует наказание за неверное отображение государственных границ, но есть ответственность за неправильное название географических объектов — штраф в размере до трёх тысяч рублей.

Аналогичные законы существуют в некоторых других странах, например в Индии или Китае.